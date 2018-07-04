Дюмин обратил внимание Авилова на плохую плитку в центре Тулы

3 июля Алексей Дюмин вместе со своим заместителем Вячеславом Федорищевым и главой администрации Тулы Евгением Авиловым проинспектировал благоустройство центра города.



Губернатор обратил внимание Евгения Авилова на неудовлетворительное состояние тротуарной плитки на проспекте Ленина, наземных и подземных пешеходных переходов, фасадов зданий, остановочных павильонов, а также на внешний вид нестационарных объектов.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы в течение недели проработать вопрос благоустройства всех этих объектов, а до 1 сентября привести их в надлежащее состояние.

«Содержание города в чистоте и порядке – прямая обязанность сотрудников администрации. Нужно чаще выходить на улицы. Поставьте главам территориальных управлений задачу на постоянной основе делать обходы и выявлять проблемные точки. Улицы города должны быть благоустроенными», — подчеркнул глава региона.