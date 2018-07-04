Тулячка в кафе обматерила участкового и попала на 25 тысяч рублей

Приговором мирового судьи 41-летняя жительница поселка Ильинка Ленинского района осуждена за публичное оскорбление сотрудника полиции.



41-летняя женщина, находясь 2 апреля в кафе-баре в состоянии алкогольного опьянения, учинила конфликт с работником кафе, вследствие чего в кафе были вызваны сотрудники полиции. В ходе выяснения старшим участковым уполномоченным обстоятельств произошедшего, хулиганка оскорбила его грубой нецензурной бранью...

Приговором суда за совершение указанного преступления ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.