Тульские гаишники получили новые машины

3 июля в Тульском кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ГИБДД.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил личный состав ГИБДД с профессиональным праздником.

«Вы работаете над снижением аварийности, оказываете помощь участникам дорожного движения, защищаете их законные права и интересы. Надеюсь, что новая техника позволит вам более эффективно исполнять свои служебные обязанности и поддерживать порядок на дорогах», — сказал глава региона.

Дюмин вручил ключи от новых служебных автомобилей спецвзводу ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Тульской области для несения патрульно-постовой службы, а также региональные награды отличившимся сотрудникам.