Ещё один завод в Тульской области на грани банкротства

В тульском правительстве на межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате и налогам рассмотрели проблему с Донским кирпичным заводом.



На предприятии имеется задолженность по заработной плате перед работниками, а также по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

По итогам рассмотрения вопроса директору предприятия Марату Калимуллину рекомендовано погасить задолженность по заработной плате перед сотрудниками до 1 сентября 2018 года, принять меры к погашению задолженности по налогам и страховым взносам.

Напомним, ранее за зарплатные долги, превышающие 16 млн рублей, было возбуждено уголовное дело в отношении руководства Киреевского завода лёгких металлоконструкций.