Щёкинской полиции внесли представление за медлительность

Прокуратура проверила соблюдение должностными лицами ОМВД России по Щекинскому району Тульской области порядка приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.



Предметом проверки являлся порядок соблюдения должностными лицами требований федерального законодательства и ведомственных правовых актов, предъявляемым к приему, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также порядок отражения сведений о зарегистрированных сообщениях о преступлениях в электронном виде и учета их в Государственной автоматизированной системе правовой статистики.

По результатам проверки выявлены факты нарушения сроков внесения соответствующих отметок о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в КУСП в электронном виде, что влияет на достоверность и полноту сведений, формируемых с помощью разработанного программного обеспечения в Государственной автоматизированной системе правовой статистики.

В связи с этим прокуратурой города в адрес начальника ОМВД России по Щекинскому району внесено представление.