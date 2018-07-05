Эксперт: В случае повышения пенсионного возраста пожилые могут пойти торговать мобильниками

Пожилые люди в случае повышения пенсионного возраста смогут работать в сфере инфраструктуры, в том числе цифровой, например, в аэропортах и салонах продажи мобильных устройств, считает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.



«Мы смотрим, куда перемещались возрастные работники в странах, которые с этим столкнулись. Это прежде всего в инфраструктуре, все, что связано с инфраструктурой — аэропортовая инфраструктура, цифровая инфраструктура, именно продажи мобильных гаджетов», — сказала Овчарова в ходе презентации доклада экспертов ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Она добавила, что это те структуры, где работают молодые люди, но откуда они, скорее всего, перейдут в более инновационные сферы, тогда как их места займут люди «ранних пенсионных возрастов».

Овчарова подчеркнула, что это явление можно наблюдать в европейских странах, которые столкнулись с необходимостью повышения пенсионного возраста.

«Если раньше в аэропорту встретить женщину в возрасте старше 50 лет — это была редкость, то сегодня мы видим, что как женщины, так и мужчины в этой инфраструктуре — люди старших возрастов», — цитирует эксперта ТАСС.