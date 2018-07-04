В тульских школах могут внедрить систему распознавания лиц

Министерство просвещения России планирует начать внедрение в школах электронной системы распознавания лиц.



Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с преподавателями предметных ассоциаций.

«Главная цель для нас — это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации», — сказал министр.

Как отметила Васильева, на сегодняшний день в российских школах используются десятки вариантов охранных систем, однако система идентификации по лицу не только является надёжной и позволит не пропускать в школы посторонних, но и будет обходиться дешевле, чем другие.