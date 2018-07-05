Минстрой хочет обязать УК подробнее отчитываться перед жильцами

Минстрой разработал поправки к постановлению правительства, согласно которым управляющие компании многоквартирных домов будут подробнее отчитываться перед жильцами об исполнении своих обязательств.



Согласно документу, управляющие компании начнут дополнительно отчитываться перед жильцами о фактически выполненных работах, о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам энергоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, поставки газа. Также компании должны будут предоставлять отчет о расходовании средств, полученных от аренды общего имущества или установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Нововведения обяжут представителей управляющих компаний отчитываться о количестве обращений жильцов и принятых мерах по устранению (учету) указанных в них предложений или жалоб, с указанием даты принятия соответствующего решения, «а также данные о числе выявленных по результатам рассмотрения обращений собственников фактов причинения ущерба общему имуществу действиями (бездействием) управляющей организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего имущества».

Жильцам будет предоставляться информация об использовании средств, предназначенных на проведение ремонта, с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ. О начисленных и поступивших взносах на капитальный ремонт, о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капремонта, также будут сообщать собственникам жилья.