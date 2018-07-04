Рост реальной зарплаты в Тульской области за 7 лет составил 117%

4 июля под председательством министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации указов президента РФ.



Замминистра экономразвития Вячеслав Романов сообщил, что органы исполнительной власти региона реализуют меры по достижению 36 показателей, содержащихся в указах президента.

Так, для достижения целевого значения показателя «Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года» в Тульской области реализуется пилотный проект «Повышение производительности и труда и поддержка занятости». До 2020 года в регионе необходимо создать (модернизировать) 72 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Как сообщил Вячеслав Романов, потенциал для достижения плановых показателей у области есть.

Заместитель министра также отметил, что по итогам I квартала 2018 года рост инвестиций составил 140,8% (в действующих ценах) к аналогичному периоду предыдущего года.

Рост реальной заработной платы за I квартал 2018 года по отношению к 2011 году в Тульской области составил 117,6%. Реальная заработная плата за первые три месяца этого года в Тульской области выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных и иных образовательных учреждениях составляет 100%. Сохраняется очередность в детские сады для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования обеспечивается в соответствии с планом. С 2013 года по 2017 год их доля увеличилась с 49,5% до 69%. К 2020 году в Тульской области дополнительное образование будут получать 75% детей.