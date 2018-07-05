В Тульской области выйти по УДО можно за 50-100 тысяч рублей?

Журналисты Life попытались разобраться, сколько стоит в России досрочный выход на свободу.



Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний находятся на 4-м месте после чиновников, медиков и педагогов по количеству осужденных за взятки, свидетельствует Верховный суд. По данным журналистов, одной из причин огромного количества нечистых на руку тюремщиков может быть распространенная по всей России система поборов с заключенных, рассчитывающих на условно-досрочное освобождение.

«Региональная составляющая цены УДО зависит от условий содержания в колонии и географической удаленности от Москвы. Самые бюджетные „выкупы“ в Рязанской, Тульской, Орловской областях, республиках Мордовия и Чувашия. Это в среднем 50–100 тысяч рублей», — рассказали в правозащитной организации «ГУЛАГу.нет».

Отметим, что примерно такую сумму неудачно пытался через посредников вручить судье депутат из Венева, чтобы помочь освободиться по УДО своему земляку Юрию Ульянову, осуждённому за незаконное хранение оружия и заведомо ложный донос вместе с экс-главой администрации Узловского района Алексеем Березиным.

Как сообщил Life оперативник одного из региональных УСБ ФСИН РФ, схема получения денег за УДО обычно такая: осужденный обращается к начальнику своего отряда, тот идет к оперативнику (сотруднику колонии, который следит за порядком в отряде), тот — к замначальника колонии по режиму, а тот уже к «куму» — начальнику оперативников в колонии, который и принимает окончательное решение и называет сумму взятки.

«Цена УДО зависит от возможности самого зэка. Администрация наводит справки, выясняя, есть у него деньги или нет. Если это жулик, который украл миллиарды, то и цена на характеристику будет соответствующей», — рассказал офицер ФСИН.

Больше всего берут за УДО с бывших чиновников, силовиков, коммерсантов. Суммы могут быть от 500 тысяч до 1–2 миллионов рублей. Для осужденных за экономические преступления выкуп будет дороже.

По данным правозащитной организации «Русь сидящая», в России нет региона, где бы за УДО не брали денег.

«Любой зэк знает прейскурант в регионе, где он сидит. Осужденному сразу дают понять: хочешь выйти раньше — плати», — отмечают правозащитники.

По большинству преступлений заключенный может претендовать на УДО, если отсидел половину назначенного срока, имеет положительные характеристики, встал на путь исправления, погасил причиненный ущерб или хотя бы начал это делать. За тяжкое преступление нужно отсидеть не менее половины срока, за особо тяжкое преступление нужно отсидеть не менее двух третей от срока наказания.

Выйдет ли заключенный по УДО, также зависит и от его взаимоотношений с начальником отряда, отсутствия взысканий и выговоров. На УДО могут претендовать и больные люди, поскольку тяжелая болезнь осужденного сама по себе является достаточным основанием для освобождения по УДО, если какие-то другие обстоятельства этому не мешают.

Вместе с тем сам факт отбытия необходимого порога срока и положительная характеристика не являются для суда обязательными. В каждом случае суд принимает решение индивидуально.

Так, в 2018 году по УДО тихо покинул колонию бывший глава Благовещенска Амурской области Александр Мигуля, осужденный в 2016 году на девять лет за коррупцию. В заключении он пробыл всего три года.

В мае 2018 года также по УДО из колонии в Калининградской области освободился бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Криволапов. Его осудил Замоскворецкий райсуд Москвы в июне 2017 года на пять лет и восемь месяцев за мошенничество при закупке электронных браслетов. Всего в заключении Криволапов провел два с половиной года.

В июне по УДО из колонии вышел и бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, приговоренный летом 2013 года за взятку в 40 млн рублей к девяти с половиной годам тюрьмы. Ему списали два года, девять месяцев и шесть дней.