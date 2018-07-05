Вступили в силу поправки в закон, регулирующий долевое строительство жилья

Они повышают требования к застройщикам, при этом более защищенной становится позиция дольщиков.



В частности, для всех застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок, что исключит нецелевое расходование средств дольщиков. Значительно возрастут квалификационные и финансовые требования к компаниям-застройщикам.

До 1 июля 2019 года будет действовать переходный период, в который возможно заключение договоров долевого участия. После этого застройщики смогут привлекать деньги граждан только на специальные банковские счета.