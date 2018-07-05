Платную парковку на Союзной откроют раньше набережной

Платная парковка на улице Союзной в Туле начнет работать с 9 июля.



Новое парковочное пространство между улицами Союзной и Благовещенской рассчитано на 180 машиномест. Работа парковки будет организована с понедельника по пятницу, с 08 до 19:00 мск первые три часа размещения транспортного средства будут бесплатными, каждый последующий час – 100 рублей.

Особый статус данной парковки заключается в том, что на ней не действуют абонементы, приобретенные на парковочное пространство зоны №1. В выходные и праздничные дни парковка будет функционировать бесплатно.

Транспортные средства инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, иных лиц, перевозящих инвалидов или участников Великой Отечественной войны, при наличии парковочного разрешения могут размещаться бесплатно.

Количество платных парковочных мест составляет 180, остальные бесплатные, на которых могут парковаться транспортные средства инвалидов I и II групп, а также законных представителей ребенка-инвалида и иных лиц, перевозящих инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, при наличии парковочного разрешения.