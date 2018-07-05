В Туле врача-онколога будут судить за смерть пациентки

В Туле перед судом предстанет врач-онколог, обвиняемый в причинении пациентке смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.



Установлено, что мужчина, являясь врачом онкогинекологического отделения ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер», в январе 2017 года в ходе проведения оперативного вмешательства 41-летней местной жительнице, допустил технический дефект оказания медицинской помощи в виде повреждения стенки прямой кишки пациентки, вследствие чего у потерпевшей развился перитонит, приведший к тромбоэмболии легочной артерии и впоследствии к смерти женщины.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшими по делу заявлены гражданские иски, арестовано имущество обвиняемого.