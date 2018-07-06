В Щёкино незаконно выдали российский паспорт иностранцу

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД Роману Борзенкову за превышение должностных полномочий.



Как установлено судом, 2 июня 2017 года Борзенков незаконно потребовал от сотрудницы немедленно документировать иностранного гражданина паспортом РФ без фактического проведения проверки, предусмотренной регламентом.

Ранее 31 мая 2017 года указанная сотрудница приняла от иностранного гражданина документы, необходимые для замены паспорта РФ, которые в этот же день проверила, направила соответствующие запросы, сведения которых свидетельствовали о незаконности выдачи ранее выданного паспорта гражданина РФ и отсутствии гражданства РФ у данного гражданина

Тем не менее, 2 июня 2017 года данная сотрудница во исполнение обязательного для нее требования своего непосредственного руководителя, не проведя проверку, изготовила паспорт гражданина РФ на имя иностранного гражданина, который осужденный подписал.

В результате незаконных действий иностранный гражданин, не являющийся гражданином РФ, был документирован паспортом гражданина РФ, который Борзенков передал ему лично в руки 6 июня 2017 года.

Приговором суда Роману Борзенкову, с учетом смягчающих наказание обстоятельств (наличия малолетних детей, изъятия незаконно выданного паспорта, как иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением), назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на три года.