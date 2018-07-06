В Тульской области закрылись 54 точки продажи пива

5 июля состоялось заседание комиссии по обороту алкогольной продукции в Тульской области.



Министра экономического развития региона Григорий Лаврухин отметил, что законодательство в этой сфере на региональном уровне совершенствуется.

В частности, с 1 июня вступили в силу изменения в законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» в части, касающейся ограничений розничной продажи пива и пивных напитков в многоквартирных жилых домах».

«Наша задача – создать комфортные условия для проживания граждан и при этом обеспечить возможность предпринимателям осуществлять деятельность в соответствии с требованиями областного законодательства», — сказал Лаврухин.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева сообщила, что с предпринимателями в регионе была проведена широкая информационная работа. Информационные материалы о дополнительных ограничениях по продаже пива были направлены в адрес 850 хозяйствующих субъектов. Предпринимателей информировали через общественные объединения, администрации муниципальных образований, сеть МФЦ, а также через сайт комитета и портал «Бизнес-навигатор 71».

Разъяснения о вводимых ограничениях предприниматели получали и по телефону горячей линии. С 1 июня на нее поступило около 50 звонков. 12 письменных обращений пришло с просьбой дать консультации с выездом на место.

По итогам публичных обсуждений совместно с региональным управлением Роспотребнадзора была разработана памятка, которая разъясняет соблюдение требований закона, установленных ограничений по продаже пива и пивных напитков, в том числе при переходе торгового объекта на оказание услуг общественного питания. В ходе личных приемов с предпринимателями обсуждались вопросы смены местоположения объекта.

Председатель комитета отметила, что в регионе ведется постоянный мониторинг объектов торговли. Так, под ограничения попали 550 объектов, 54 их них закрылись.