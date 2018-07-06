Егоров: Без подписи жителей не будет принят ни один объект

5 июля в Туле прошел пресс-тур по объектам, которые благоустраиваются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



Участники пресс-тура посетили две дворовые территории многоквартирных домов и общественное пространство между площадью Победы и улице Болдина, которое было отобрано жителями для благоустройства по итогам рейтингового голосования в марте этого года. На всех объектах подрядчики уже приступили к работам по благоустройству.

Журналистов сопровождали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, представители подрядных организаций и общественности.

Сергей Егоров сообщил, что в 2018 году в проекте все 26 административных центров муниципальных образований, а также поселок Первомайский Щекинского района и историческое поселение село Крапивна. По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 333 объекта: 303 дворовых территории; 30 общественных территорий.

По словам Егорова, на сегодняшний день почти во всех муниципальных образованиях заключены контракты. Подрядные организации приступили к работам. С участием граждан и общественных организаций уже приняты 24 объекта.

«Работы на объектах ведутся согласно графикам, отставания – не выявлено. Очень важно выполнить все работы в установленные сроки и обеспечить их качество. Поэтому на объектах по всей области организован общественный контроль и специализированный технический надзор. Проект заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации. Без подписи жителей не будет принят ни один объект», — сказал он.

В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 239 объектов в 9 муниципальных образованиях региона. Общее финансирование проекта в области в 2018—2022 годах составит 1,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,8 млрд рублей, регионального бюджета – 0,6 млрд рублей.