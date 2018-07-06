Новомосковцы назвали причиной подорожания бензина плохую работу российского правительства

Сайт «Новомосковск сегодня» предложил своим читателям подумать, с чем связан сильный рост цен на бензин в последние два месяца и провел опросс.



76% респондентов считают, что всему виной — плохая работа российского правительства, 11% ответили, что причина — спекуляция, сговор монополистов, отсутствие контроля государства за ценами на нефтепродукты.

10% уверены, что бензин подорожал из-за алчности нефтяных компаний, их стремления к наживе и коррупции.

По 1% проголосовали за варианты: рост цен на нефть; рост налогов; инфляция, рост доллара и евро, падение курса рубля; ухудшение отношения к России в мире, санкции.