Силуанов сообщил о грядущем повышении пособия по безработице

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о разработке правительством проекта повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников.



В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — сказал Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Минтруд сообщил о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2019 года.