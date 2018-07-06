Россияне работают много, но задёшево

По итогам 2017 года россияне стали работать на шесть часов больше, чем в годом ранее. Каждый сотрудник провел на своем рабочем месте в среднем 1980 часов.



Опережают Россию по объему трудовой нагрузки Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Больше, чем в прошлом году, россияне работали в 2012—2014 и 2000—2008 годах. Пиковым по трудовой нагрузке стал 2007 год (1999 часов).

Тем не менее, Россия серьезно отстает от ведущих стран по «качеству работы». Под этим термином подразумевается суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах, учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения. По этому показателю Россия занимает 9-е место с конца. В России суммарный почасовой заработок составляет 4,1 доллара, средний показатель — 16,8 доллара.