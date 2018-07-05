В тульской ГСЕЗ вскрылись схемы фиктивной приёмки работ по благоустройству

Сотрудник муниципального учреждения «Городская служба единого заказчика» Александр Мархель осужден за пособничество мошенничеству и мошенничество.



Он приговорен к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что представители ГСЕЗ заключили контракт на благоустройство ряда улиц Тулы. Согласно аукциону, из бюджета было выделено 50 млн рублей, но в процессе выполнения работ, которые оказались ненадлежащего качества, стоимость получилась в два раза меньше.

Руководитель ГСЕЗ Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный отстранили двух специалистов от акта приемки работ, в результате приемку за денежное вознаграждение осуществил Мархель. Сейчас администрация Тулы требует взыскать с сотрудников ГСЕЗ 6,6 млн рублей.

Летом 2017 года в офис «ГСЕЗ» с обыском нагрянули силовики. Были задержаны директор «ГСЕЗ», его заместитель и инженер отдела благоустройства, а также двое сотрудников подрядной организации ТСК «Паритет». Расследованием занялись сотрудники следственного управления УМВД и УФСБ.

Тогда уголовные дела в отношении руководителей «ГСЕЗ» и ТСК «Паритет» были возбуждены по результатам проверки региональной Счётной палаты. Подозревалось хищение бюджетных средств при благоустройстве двора возле дома №30 по улице Пушкинская.

Дворовую территорию многоквартирного дома комплексно благоустроили в 2016 году. Согласно отчёту, здесь были проведены следующие работы: замена бордюрного камня, асфальтирование пешеходных дорожек, тротуаров и проезжей части, установлено детское игровое и спортивное оборудование, лавочки и беседки, ступеньки около подъездов.

По данным Счётной палаты, 40% от общего объёма работ были выполнены некачественно. Средства в размере 4,5 млн рублей выделялись в рамках региональной программы «Благоустройство города Тула — административного центра Тульской области на 2016 год». Приёмка осуществлялась без представителя министерства строительства и ЖКХ Тульской области. Выяснилось, что схемы на выполненные работы не соответствуют фактически выполненным, асфальт не соответствует требованиям СНиП. Объём нарушений составил 1,8 млн рублей.

При этом в Счётной палате отмечали, что нарушения в рамках работ по благоустройству носят системный характер. Были выявлены идентичные нарушения, которые однако устранялись подрядчиками.

В июне 2018 года следователи тульского УФСБ возбудили ещё два уголовных дела в отношении сотрудников подрядных организаций, подозреваемых в хищении бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов, заключенных с ГСЕЗ.

Прокурорская проверка показала, что ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП» допустили нарушения при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий Центрального, Зареченского и Пролетарского округов Тулы в 2016 году.

В частности, выявлены значительные расхождения в объёмах работ — оказалось, что резиновое покрытие недостаточной толщины, тротуарная плитка уложена без цементного основания, ограждение сделано в меньшем объёме. Работы были оплачены ГСЕЗ из бюджета Тулы и Тульской области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения).

ООО СУ «Ламма» руководит Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы и директора МКП «Спецавтохозяйство» Александра Прокопука, арестованного в 2014 году и осуждённого на 6,5 лет тюрьмы за растрату 31 млн рублей бюджетных средств.