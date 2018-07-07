Россиянам рекомендовали больше ходить и не переедать

Человек, заботящийся о своем здоровье, в день должен делать 10 тысяч шагов, заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.



«Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде», — сказала она.

Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем — и следить за своим рационом питания, отметила эксперт.

«Не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым. Научно доказано, что сахарный диабет — путь к ускоренному старению. Также советую употреблять много овощей и фруктов — съедать в день по пять порций», — добавила Ткачева.