6 июля состоялась прямая линия с председателем комитета по тарифам Тульской области Дмитрием Васиным.



В основном, вопросы касались изменения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги в регионе с 1 июля.

По словам председателя комитета, тарифы на электрическую энергию изменились на 3,5%. Для городского населения – с 4 руб. до 4 руб. 14 коп. за кВт.ч. Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент 0,7. Тарифы для этих категорий потребителей изменились на 10 коп. – с 2 руб. 80 коп. до 2 руб. 90 коп.

Также Васин сообщил, что тариф за газ для жителей области с 1 июля изменился на 3,3%. Все составляющие данного тарифа – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги – утверждены на федеральном уровне. Тарифы на тепловую энергию, а также на воду и стоки изменились в среднем по Тульской области на 6,6%.