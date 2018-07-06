Президент Владимир Путин присвоил закрытым указом звание Героя России первому замглавы администрации Сергею Кириенко.



Это звание присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», но неизвестно, какой подвиг совершил Кириенко.

По мнению экспертов, на присвоение Кириенко звания Героя России повлияли его роль в развитии атомной отрасли, а также вклад в избирательную кампанию Путина.

«В нашей публикации речь шла еще о вице-премьере по ОПК Юрии Борисове, который тоже получил награду Героя России. Я думаю, что мы увидим его и Кириенко с „Золотой звездой“ на публичных официальных мероприятиях. Когда мы вчера с коллегами писали материал, мы вспоминали, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тоже является Героем России. Это официальная информация, все могут ее проверить в интернете. То же самое с губернатором Тульской области Дюминым.

Разница лишь в том, что они получили награду, насколько я понимаю (по крайней мере, в случае с Бочаровым – уж точно), за участие в военных действиях. Сергей Кириенко и Борисов не участвовали в военных действиях, но, видимо, президент, когда присуждал им это звание, приравнял их заслуги к гражданскому подвигу, поэтому подписал указ», — рассказала в эфире радио «Свобода» журналист, автор статьи в «Коммерсанте» Софья Самохина.

«Такая награда не привязывает, а скорее, отвязывает, добавляет независимости. Героя России в тюрьму не посадишь. Кстати, то, что написал РБК, конечно, не является никоим образом подтверждением чего бы то ни было, а то, что этот факт подтвердили два источника – ТАСС и РИА „Новости“ – это официоз. Это бюджетные организации, которые проводят государственную информационную политику. Здесь подтверждение очень важно.

Есть жесткие, четкие ограничения, когда и почему награда дается закрытым указом: когда человек совершил секретный подвиг. Хотелось бы знать, какой секретный подвиг совершили товарищи Кириенко и Борисов. Почему об этом подвиге, совершенном ими с риском для жизни, нельзя с гордостью заявить? Кириенко не является секретным сотрудником. Если у нас была какая-то авария в атомной отрасли, сопоставимая с чернобыльской или „Фукусимой“, то скрывать такую аварию – это преступление. Это вызывает очень серьезные вопросы. В распределении других наград, почетных званий и иных приятностей периодически прослеживается легкий коррупционный элемент. Если у нас теперь и звание Героя России можно тривиально купить – это скверно. К героям все-таки есть уважительное отношение, а вдруг оказывается, что это купили. Нехорошо», — считает журналист, политик Анатолий Баранов.

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