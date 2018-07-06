В правительстве Тульской области рассказали, как регламентируется приём обращений жителей через социальную сеть Twitter и предоставление ответа на них.



Мы поинтересовались у чиновников этим вопросом в связи с тем, что многие пользователи соцсети после сообщения о проблеме сталкивались с длительным молчанием официальных аккаунтов органов власти.

Как сообщили в областном министерстве по информатизации, связи и вопросам откоытого управления, существуют «Методические рекомендации по организации работы органов исполнительной власти Тульской области с пользователями социальных сетей», на основании которых разработан внутренний регламент каждого органа исполнительной власти.

В целом каждый орган власти должен реагировать на полученное сообщение в соцсети в течение двух часов с момента публикации в рабочее время или до 11:00 мск, если сообщение опубликовано в нерабочее время, предоставлять окончательный ответ — в течение двух рабочих дней.

За несоблюдение этих правил грозят санкции в виде дисциплинарного взыскания.