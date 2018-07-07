Депутатам передали 2,5 млн подписей против повышения пенсионного возраста

2,5 млн подписей, упакованные в 36 коробок, были переданы в Государственную Думу РФ, сообщает Конфедерация труда России.



«Переданные в Госдуму подписи должны продемонстрировать депутатам всех фракций позицию миллионов граждан нашей страны по этому важнейшему вопросу. Вместе с тем количество подписей под петицией продолжает расти. Наша ближайшая цель — достичь 3 млн подписей. Только нашими совместными усилиями мы можем продемонстрировать правительству наше недовольство планами повысить пенсионный возраст», — заявляет организация.

Законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста был внесен правительством в Госдуму в июне 2018 года. Согласно документу, к 2028 году пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет к 2034 году. Согласно социологическому исследованию Левада-центра, подавляющее большинство граждан не поддерживают законопроект: 89% опрошенных негативно относятся к планам увеличить возраст для мужчин и 90% респондентов против того, чтобы увеличить пенсионный возраст для женщин.

В июне также были опубликованы результаты исследования Института демографии Высшей школы экономики. На основании базы данных Human Mortality Database и прогноза Росстата об ожидаемой продолжительности жизни эксперты ВШЭ пришли к выводу, что до пенсии не доживут 17,4% мужчин и 7% женщин.