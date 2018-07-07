«Гринпис»: В России за полгода уничтожено рекордное количество леса

Представители «Гринпис» выразили обеспокоенность тем, что за полгода в России уничтожено рекордное количество леса.



Сгорело 10 млн гектаров леса, что считается одним из максимальных показателей с начала века. Больше горело только в 2003 и 2008 годах.

По статистике на утро 4 июля, в России горело 1,32 млн гектаров леса. Как уточнили в «Гринпис», это в пять раз больше, чем площади столиц всех стран, которые сборная России обыграла на чемпионате мира по футболу.

Самыми тяжелыми регионами, где охвачены огнем леса, стали Красноярский край, Якутия и Иркутская область. При этом практически везде (91%) на ликвидацию таких возгораний у регионов просто нет средств.