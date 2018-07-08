Госдума приняла закон об обязательном восстановлении лесов

Теперь вырубленные, погибшие или поврежденные леса будут восстанавливать в обязательном порядке.



В соответствии с новым законом один гектар вырубки леса будет равен одному гектару его восстановления. По мнению чиновников, закон позволит значительно повысить уровень воспроизводства лесов в России. Вместо вырубленного леса необходимо будет посадить саженцы той же породы дерева, что было вырублено. Посадки должны быть выполнены не позднее чем через один год после рубки.

Старая редакция статьи 62 Лесного кодекса РФ также предусматривала эту обязанность, но только для арендаторов участков при заготовке древесины. Теперь обязанность восстанавливать леса возложат на тех, кто вырубает леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, для переработки древесины и других лесных ресурсов, проведения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых. Они будут обязаны восстановить лес в границах территории соответствующего субъекта РФ.

Также восстанавливать леса обяжут лица, которые обратились за переводом земель лесного фонда в земли иных категорий. Восстанавливать леса должны будут и компании, занимающиеся переработкой древесины, геологическим изучением недр, разработкой месторождений, строительством и эксплуатацией линейных объектов, водохранилищ, гидросооружений, портов, причалов.

Обязанность по высадке нового леса не распространяется на лица, использующие леса для эксплуатации линейных объектов, геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, при осуществлении ими рубок в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности граждан и «создания необходимых условий для эксплуатации таких объектов».

Также исключение предусмотрено для граждан, которые заготавливают древесину для собственных нужд, заготовителей новогодних елей, представителей малого бизнеса, ведущих вырубки в лесничествах и лесопарках, а также в случае, если лес заготавливается для государственных и муниципальных нужд.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.