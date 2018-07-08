Продавцов предложили обучать правилам общения с людьми с инвалидностью

Участники круглого стола в Москве поддержали инициативу создания дистанционного модульного курса обучения для сотрудников сферы потребительского рынка.



Согласно данным исследования, проведенного недавно Минпромторгом России, главным препятствием для покупателя с инвалидностью при посещении магазинов, кафе и ресторанов считаются проблемы в общении, а не отсутствие доступной инфраструктуры.

«Сегодня у сотрудников сферы продаж и услуг по-прежнему возникают сложности при общении с людьми, имеющими инвалидность, они не всегда знают, как с ними правильно выстраивать коммуникацию и взаимодействие», — рассказала заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Анна Малченко, выступая на круглом столе «Шаг навстречу: сферы продаж и услуг и люди с инвалидностью. Высокотехнологичные решения».

В ходе обсуждения эксперты предлагали решения для помощи людям с инвалидностью и другим маломобильным гражданам, чтобы они в удобной форме смогли получать доступ к объектам и услугам сферы потребительского рынка.

Согласно маркетинговому исследованию среди работников торговли, 90% сотрудников магазинов испытывают сложности при изучении правил общения с клиентами с инвалидностью, поскольку основные нормативно-правовые документы, регулирующие эту сферу, трудны для понимания.

По мнению ведущего эксперта «Академии доступной среды» Елены Стрелецкой, если не решить проблему ментальной доступности, то это может привести к расколу в обществе.

«Многие примеры уже сейчас показывают, как отсутствие культуры коммуникации среди сотрудников сферы торговли и услуг может повлечь за собой миллионные штрафы, привести к формированию негативного отношения к гражданам с инвалидностью. А их на сегодняшний день в нашей стране 12 млн человек, и они также являются потенциальными потребителями», — говорит эксперт.