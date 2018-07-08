Экоактивисты впервые проведут масштабное исследование загрязнения воздуха в России

Гринпис и портал «Такие дела» организовали спецпроект «Непрозрачно, как воздух». Эксперты вместе с жителями регионов займутся мониторингом загрязнения воздуха в российских городах.



Участники проекта смогут выявить недостатки государственного мониторинга и рассказать об общественных инициативах в этой области. Частью спецпроекта станет исследование, участники которого (в основном волонтеры Гринпис России) измерят уровень диоксида азота в воздухе в восьми городах. В частности, качество воздуха проверят в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.

Как сообщили в Гринпис России, в стране еще не было настолько масштабных исследований локального загрязнения воздуха. Для этого на самых загруженных улицах крупных городов установят 500 диффузионных трубок Палмса.

Через две недели пробы воздуха проверят в сертифицированной лаборатории. В качестве консультантов исследования выступят сотрудники исследовательского центра при Университете Эксетера (Великобритания). Результаты будут доступны уже осенью.