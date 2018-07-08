Реализацию макулатуры освободили от НДФЛ

С 1 января 2019 года доходы от реализации макулатуры, образующейся у физических лиц в быту и принадлежащей им на праве собственности, освобождены от НДФЛ.



Поправка внесена в ст. 217 Налогового кодекса. Законодатели надеются, что введение этой нормы приведет к увеличению собираемости вторичной бумаги и картона, так как граждане не будут опасаться налоговых последствий.

На практике и сейчас НДФЛ со стоимости сданной макулатуры физлицами не уплачивается. Основная часть физических лиц, занимающихся заготовкой бумажных отходов, не декларируют свои доходы. Но даже если физлицо и задекларирует свои доходы от реализации вторсырья, уплата НДФЛ ему все равно не грозит, поскольку всегда есть возможность использовать имущественный налоговый вычет (до 250 тыс. рублей в год).