Работодателям больше не потребуется ставить на миграционный учет работающих у них иностранцев

Внесены поправки в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».



Если ранее организация, в которой иностранец осуществляет трудовую деятельность, всегда подпадала под определение принимающей стороны, то теперь она является таковой только в случае фактического проживания иностранного гражданина по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

Соответственно, только в указанных случаях на работодателя возлагается обязанность направлять в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания для постановки таких граждан на миграционный учет. Закон вступит в силу 8 июля 2018 года.