Рабочую молодёжь Тулы включат в советы

СВ администрации Тулы обсудили ситуацию на рынке труда, проблемы занятости населения и реализацию молодежной политики.



Мероприятие состоялось под председательством начальника управления экономического развития администрации Тулы Максима Жугана.

По итогам заседания членам городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовано:

— в числе основных направлений молодежной политики предусмотреть реализацию мероприятий среди представителей рабочей молодежи Тула (фестивали, спартакиады, конкурсы);

— активизировать работу по созданию советов молодых специалистов в организациях всех форм собственности;

— включать в отраслевые территориальные соглашения, коллективные договоры условия, предусматривающие меры дополнительной поддержки работникам, относящимся к категории молодых специалистов (материальные пособия, программы социальной адаптации).