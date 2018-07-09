В Туле впервые за «Народный бюджет» заменят лифты

В Туле впервые по программе «Народный бюджет» заменят лифтовое оборудование.



Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал директор Городской службы единого заказчика Алексей Федосеев.

В этом году три лифта планируется заменить в доме на улице Сойфера, 1. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. К концу года оборудование будет заменено.

Еще одно нововведение – это участие управляющей компании в качестве подрядчика на объектах. Так, в этом году УК «Жилцентр» выполнит 21 вид работ – это замена инженерных коммуникаций, окон, ремонт мусорокамер и др.

Всего же по программе будет отремонтировано 52 объекта (многоквартирные дома, социальные учреждения: детские сады, школы) – это 75 видов работ на общую сумму 82,5 млн рублей. Основные работы – благоустройство прилегающих территорий, ремонт фасадов, подъездов, инженерных коммуникаций, замена окон, кровли.