Регионам поставлена задача снизить число мест возникновения ДТП

Власти регионов должны обеспечить снижение мест концентрации ДТП на дорогах, разгрузку автотрасс и их соответствие качеству по современным нормативам.



Это снижение доли автодорог, функционирующих в режиме перегрузки, в их общей протяженности как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом.

Также среди целевых показателей – снижение числа мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети не менее чем в два раза, уменьшение смертности в автоавариях в 3,5 раза по сравнению с минувшим годом до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения (к 2030 году цель – стремление к нулевому уровню гибели водителей, пассажиров и пешеходов на трассах).