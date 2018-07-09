Потери российских аграриев из-за подорожания бензина за полгода составили 11 млрд рублей

Потери сельхозпроизводителей из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы за полгода составили 10−11 млрд рублей, оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.



Глава агроведомства уточнил, что компенсировать все потери вряд ли получится.

«Поработаем с Минфином. Эти 10−11 млрд нам никто не даст, но тем не менее, цифра какая-то будет и, я надеюсь, она будет значимой», — цитирует Патрушева агентство RNS.

Ранее ряд регионов также просили поддержать аграриев, пострадавших из-за роста цен на ГСМ, тем более что в некоторых из них ситуацию усугубили финансовые потери из-за погодных условий.