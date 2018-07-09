Водители смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью приложения

Водители смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью специального приложения на мобильном устройстве и напрямую отсылать их в ГИБДД.



Соответствующий законопроект комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении. Ожидается, что нововведение заработает уже в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ».

Документ предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях России.

Поправки предусматривают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».

На разработку софта выделено 2,5 млрд рублей.