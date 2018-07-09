Тульский «Панцирь» не смог, но к его характеристикам это не имеет отношения

В Минобороны прокомментировали уничтожение Израилем ЗРПК «Панцирь» в Сирии.



Командующий 1-й армией ПВО Андрей Демин прокомментировал инцидент с уничтоженным в мае 2018 года в Сирии ЗРПК «Панцирь» сирийских ПВО, сообщает «Звезда». Ранее сообщалось, что ответственность за уничтожение комплекса взял на себя Израиль.

«ЗРПК «Панцирь» не находился на боевой позиции, не был развернут, не выполнял боевую задачу», — заявил Демин в эфире программы «Военная приемка».

По словам российского военачальника, этот инцидент не имеет никакого отношения к характеристикам «Панциря». Фактически ЗРПК был расстрелян в тот момент, когда комплекс находился на стоянке или на марше.

«Поэтому к характеристикам этого комплекса это не имеет никакого отношения», — отметил Демин.

Инцидент с уничтожением ЗРПК «Панцирь» сирийских ПВО имел место в мае 2018 года. По версии Израиля, удар по «Панцирю» был нанесен в тот момент, когда комплекс якобы вел огонь по самолетам ВВС Израиля.

6 июля, произошел новый инцидент: территория Сирии в 20-30 км от места базирования «Панциря» была подвергнута обстрелу израильской стороны, погибли люди, нанесен материально-технический урон, однако «Панцирь» не был введен в действие для отражения атаки.