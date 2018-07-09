Россияне пока могут сажать на своих участках любые растения

Россельхознадзор опроверг слухи о том, что российским гражданам могут законодательно запретить выращивать овощи и фрукты из самостоятельно заготовленного посевного материала.



«Никаких изменений в действующее законодательство по этому поводу не было и не предвидится. Более того, мы считаем появившиеся слухи абсурдом и глупостью», — заявила «Российской газете» официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, российские граждане могут самостоятельно и без всяких ограничений сажать на своих участках любые растения и деревья. Единственное условие — полученный урожай нельзя направлять на продажу, в том числе реализовывать его на рынках или в торговых сетях.