Вепринцева рассказала гражданам о своих успехах

9 июля министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева провела «прямую линию» с жителями региона.



Как известно из пресс-релига на сайте облправительства, Вепринцева рассказывала гражданам об эффективности своего ведомства.

Так, в 2018 году в регионе запланировано более 400 мероприятий, акций, семинаров, форумов, конференций для молодежи.

С 4 по 10 сентября в РУТБ «Ока» пройдет всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы», в работе которого примут участие лидеры региональных и муниципальных общественных организаций, участники добровольческого движения, медиаспециалисты.

Кроме того, в планах у министерства в сентябре провести большой экологический форум на одном из промышленных предприятий региона.

Министр также отметила, что в рамках пилотного проекта «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» реализуется направление социального волонтерства.

По итогам 2017 года по количеству пользователей, зарегистрированных в АИС «Молодежь России», Тульская область заняла 6-е место в ЦФО, а по итогам первого квартала 2018 года – 3-е место.