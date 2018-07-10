В Узловой директор СОШ присвоила деньги и часть из них потратила на нужды школы

В Узловой суд вынес обвинительный приговор за мошенничество бывшему директору СОШ №10.



42-летняя женщина в период с 1 августа 2008 года по 25 сентября 2011 года приняла решение не увольнять работницу, временно принятую в связи с очередным отпуском основного работника, которая поставила в известность директора о прекращении своей дельнейшей трудовой деятельности.

После чего директор незаконно получила лично частями денежные средства на общую сумму 195 тыс. рублей. Часть полученных денежных средств в виде заработной платы и иных выплат директор израсходовала на нужды школы, часть денежных средств присвоила.

Ущерб добровольно возмещен. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей.