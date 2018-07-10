Согласно докладу фонда «Петербургская политика», «федеральная власть допустила возможность некоторых уступок» по поводу повышения пенсионного возраста в отношении регионов.



Разрешение «не выступать за публичную поддержку реформы получили регионы, где осенью предстоят выборы губернаторов или местных парламентов».

Согласно подсчетам экспертов фонда, власти 11 регионов выразили полную солидарность с проводимой реформой, в том числе в Башкирии, Мордовии, Чувашии, Хабаровском крае, Калининградской, Кировской, Ленинградской и Тамбовской областях, пишет «Коммерсантъ».

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов заявил, что без нее «фактически невозможно будет через несколько лет обеспечить средствами Пенсионного фонда тех людей, которые выйдут на пенсию».

«Каждый из вас, сидящих здесь, желает работать, пока есть здоровье, это надо приветствовать», — выступил в поддержку инициативы Белого дома глава Республики Алтай Александр Бердников.

Осторожную солидаризацию реформе выразили власти 17 регионов: Пермского края, Калужской, Пензенской, Саратовской, Сахалинской и Тульской областей.

«В качестве полной солидаризации с проводимой реформой мы выделяли комментарии и действия властей, когда губернатор региона приходит на официальные встречи, открыто поддерживает реформу. Если же губернатор дистанцируется, выдвигает вперед заместителей и спикеров, хотя в целом все голосуют за реформу, то мы выделяли это в отдельную категорию», — пояснил глава фонда Михаил Виноградов.

В Петербурге спикер заксобрания Вячеслав Макаров заранее отказывался подробно говорить об инициативе, чтобы «не оказывать давление на депутатов»: при этом в Госдуму был направлен положительный отзыв на нее.

В основном регионы не обозначают внятной позиции. Дистанцировались от реформы в 15 субъектах РФ. В двух регионах решено перенести акцент «на встречные социальные меры»: в Москве и Подмосковье объявлено о предоставлении с 1 августа новых льгот пенсионерам. В Марий Эл произошла «утрата властью инициативы», так же как в Хакасии — там горсоветы Абакана, Саяногорска и Черногорска выступили против законопроекта, говорится в обзоре фонда.

В 24 регионах, в том числе в Севастополе, Татарстане и Чечне, «нет однозначной реакции» по поводу повышения пенсионного возраста. В 14 регионах информация об официальной реакции властей минимальна.