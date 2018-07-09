В Заокском районе депутаты запрещают строить киргизское село

В Тульской области запретили строить "кыргызское село, где живут 427 человек.



Жители села Клищино Заокского района рискуют остаться без участков после того, как местные власти передумали разрешать строить дома. Но на участке уже построено более 40 домов, преимущественно, выходцами из Кыргызстана.

Как рассказала «Азаттыку» местная жительница Баарикан Айылчиева, в начале июля 2018 года депутаты Заокского районного совета отменили свое постановление («Генеральный план развития района на 2016 год» — «ТА»), которым на землях сельскохозяйственного назначения было разрешено строительство жилых домов.

Депутаты приняли решение пересмотреть Генплан в связи с нарушениями, выявленными в других населенных пунктах.

«Более 400 кыргызстанцев – граждан Кыргызстана и России – купили здесь участки, прошли регистрацию и построили около 40 домов. Теперь внезапно сообщают, что строительство на участках запретили», — рассказывает Айылчиева.

Ранее в российских СМИ появились статьи о строительстве «маленькой Киргизии под Москвой». Как сообщается, после публикаций местные власти отказались регистрировать дома жителей.

Представители посольства 3 июля посетили Клищино по просьбе местных жителей. Сотрудники диппредставительства встретились с главой администрации Заокского района Николаем Тимаковым, представителями риелторской компании «Сотый километр» и соотечественниками, сообщает пресс-служба посольства. 5 июля посол Болот Отунбаев озвучил возникшую проблему на встрече с директором 3-го департамента СНГ МИД России Александром Стерником. Тот в свою очередь заверил, что обсудит ситуацию с руководством Тульской области.