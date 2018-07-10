Колесников в пиар-порыве оказал Дюмину «медвежью услугу»

В аппарате Алексея Дюмина опровергли сообщения о том, что он ездил к Черчесову мирить его с Дзюбой.



Об участии губернатора Тульской области в разрешении якобы существовавшего конфликта между тренером и футболистом сообщала газета «Коммерсантъ».

Как написал спецкор издания Андрей Колесников, Алексей Дюмин вместе с генеральным директором тульского «Арсенала» «ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артёмом Дзюбой и даже помирил».

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в управлении пресс-службы правительства Тульской области, Алексей Дюмин не вмешивался в работу тренерского штаба сборной России.

«Вмешательство в работу национальной сборной по футболу не входит в компетенцию губернатора Тульской области. Состав команды определяет тренерский штаб, исходя из поставленных игровых задач и руководствуясь чёткими критериями», — уточнили в тульском «белом доме».

При этом в пресс-службе отметили вклад Дзюбы в успешное выступление национальной команды на ЧМ.

«В сезоне-2017/2018 Артём Дзюба отыграл 10 матчей премьер-лиги за тульский «Арсенал» и был одним из лидеров на поле. Своё мастерство он в полной мере проявил и в игре за сборную России, забив три важных гола на мировом первенстве. Алексей Дюмин поблагодарил нашу команду и тренерский штаб за достойное выступление на домашнем чемпионате мира, отметив, что все футболисты проявили бойцовский характер и бились до последнего», — говорится в сообщении.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. 7 июля команда уступила Хорватии в серии пенальти.