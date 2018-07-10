Слова расходятся с делом?

Бензин в Туле побил очередной рекорд по дороговизне, сообщает Росстат.



По данным на конец июня цена автомобильного топлива в Туле зафиксировалась на отметке в 44 рубля 77 копеек. Таким образом, бензин на тульских АЗС занял вторую строчку по дороговизне среди регионов ЦФО, отмечает «МК».

При этом ранее тульские власти сообщали, что область занимает 8-е место в ЦФО по уровню цен на бензин и дальнейшего роста стоимости топлива не предполагается.

По данным еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них с 18 по 24 июня 2018 года, которые представил Росстат, в среднем литр бензина в Туле подорожал на 3 рубля.

Согласно отчету ведомства от 14 мая, среднее значение стоимости топлива тогда остановилось на отметке в 41 рубль 64 копейки. По последним данным, автомобильный бензин в оружейной столице стоит 44,77 копеек, тогда как его средняя потребительская цена по России — 43,42 копеек.

Рекорд дороговизны продемонстрировало топливо марки АИ-98- 50,80 копеек. Марка АИ-92 стоит 42,45; марка АИ-95 — 45,29, литр дизельного топлива — 44,34.