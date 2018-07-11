Дудник: Отставаний по ремонту дорог нет

10 июля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили ремонт дорог в регионе.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в настоящий момент все ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. Уже уложено 170 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

По словам Дудника, в рамках государственного задания по ремонту региональных автомобильных дорог в этом году планируется отремонтировать 39 объектов. В настоящее время на 21 из них проводятся ремонтные работы, на 4 – подготовительные.

В рамках муниципальных контрактов ГУ ТО «Тулаавтодор» в этом году планируется отремонтировать 402 местные дороги. Работы ведутся на 84 объектах. Полностью завершены работы на 92 объектах.

В рамках проекта БКД планируется отремонтировать 87 дорог. На 34 дорогах работы продолжаются, на 9 — завершены.

Министр также сообщил, что срок окончания всех ремонтных работ – до 1 ноября. А в 2019 году дороги будут ремонтировать с использованием геосинтетических материалов, добавил он.