Суд обязал белевских чиновников отремонтировать дорогу

По иску прокурора района суд обязал администрацию Белевского района привести дорогу к деревне Фатьяново в надлежащее состояние.



В прокуратуру написали коллективное обращение жители населенного пункта. В ходе проверки было установлено, что на всём протяжении автодороги имеются просадки, колейность, затрудняющая движение транспортных средств с разрешённой скоростью, не восстановлен поперечный профиль и ровность проезжей части, не произведена профилировка, имеется застой воды.

В связи с этим прокурор Белевского района направил в суд исковое заявление. Решением Белевского районного суда от требования прокурора полностью удовлетворены. Работы по приведению дороги в надлежащее состояние должны быть проведены органом местного самоуправления в срок до 1 сентября 2019 года.