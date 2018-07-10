Побороть незаконные свалки тульским чиновникам мешала нехватка информационного ресурса

10 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина было рассмотрено сообщение активистов о несанкционированной свалке рядом с остановочным павильоном у деревни Тепловка Ясногорского района.



Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин доложил, что по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении и в настоящее время ведется расследование. Сама свалка ликвидирована.

Губернатор обратил внимание на то, что подобные инциденты наблюдаются во всех муниципальных образованиях.

«Нам нужна единая точка входа для подобных сигналов от жителей, чтобы на них быстро реагировали главы администраций и других ответственных органов», — сказал Дюмин.

Ранее он поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии совместно с министерством по информатизации создать на базе ЕДДС ресурс для оперативного реагирования и ликвидации несанкционированных свалок. Теперь такой канал связи существует в каждом муниципальном образовании, сообщили в облправительстве, телефоны размещены на официальном сайте.