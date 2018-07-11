Мужское здоровье туляков поднимут мотивационными атаками

10 июля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждался вопрос активизации комплекса мероприятий по сохранению здоровья мужчин.



Заместитель председателя регионального правительства Марина Левина сообщила, что комплекс мер состоит из трех разделов: «Управление рисками для здоровья», «Болезнь под контролем» и «Информационно-мотивационная атака».

Раздел «Управление рисками для здоровья» включает в себя проведение выездных профилактических осмотров на предприятиях области, создание на предприятиях и в организациях условий для занятий физкультурой и спортом, в том числе возрождение практики проведения утренней производственной гимнастики. Кроме того, предлагается устанавливать различные виды мер поощрения для сотрудников, отказавшихся от курения.

Также на сайте Тульской областной клинической больницы будет создан информационный сервис для консультирования по вопросам репродуктивного здоровья мужчин «Вопрос специалисту». Для снижения заболеваемости сотрудников простудными заболеваниями в период эпидемиологического неблагополучия будет приобретена вакцина против гриппа и организована вакцинация не менее 50% от общего числа работающих.

«Болезнь под контролем!» — серьезный специализированный медицинский блок.

«Важно не только выявить отклонение в состоянии здоровья, но и провести дообследование, установить точный диагноз, вовремя назначить лечение. Все это в комплексе позволит избежать рецидива и возможной последующей инвалидизации», — прокомментировала Левина.

Раздел «Информационно-мотивационная атака» предусматривает значительное расширение площадок для трансляции тематических материалов и видеороликов. Это информационные панели и стенды на предприятиях, в учреждениях культуры, в сфере обслуживания, на общественном транспорте.

Также предполагается возродить традиции журнала «Фитиль» с соответствующим названием и наполнением в современной версии. Сейчас обсуждается техническая сторона вопроса.

В этот раздел входит проведение видеоуроков по здоровому питанию в различных учреждениях и организациях области (от образовательных учреждений до промышленных предприятий), а также проведение ежегодного конкурса «Я здоров!».

Для привлечения внимания жителей области при проведении массовых мероприятий планируется использовать брендированный автобус «Мужское здоровье».

На данный момент мобильный комплекс «Мужское здоровье» принял участие в 9 масштабных мероприятиях, в ходе которых были обследованы порядка 2000 человек. Проведены выездные профилактические медицинские осмотры непосредственно на предприятиях — АО «Комбайнмашстрой», ООО «Металлопрокатный завод», ОАО «Щекиноазот», где комплексно обследовали порядка 300 работников.

Во время проведения профилактических осмотров с использованием комплекса «Мужское здоровье» не только выявляются отклонения в состоянии здоровья, но и устанавливаются новые диагнозы.

«Важно, что все обратившиеся мужчины продолжают дообследования, консультации и лечение, информация о них отслеживается через региональную информационную систему Тульской области», — подчеркнула Левина.

Губернатор поручил Марине Левиной продолжить выездные медицинские осмотры не только на промышленных, но и на автотранспортных, строительных, сельскохозяйственных и других предприятиях и учреждениях, а также усилить информационное сопровождение программы. В конце года будет проанализирована эффективность реализации программы.