По итогам января-мая 2018 года индекс промышленного производства в России составил 103,2% к аналогичному периоду прошлого года.



Но, если сравнивать с прошлым годом, то темпы его роста немного замедлились: с учётом пересмотренных Росстатом данных в январе-мае 2017 года индекс промпроизводства составлял 103,8%.

В региональном разрезе значения индекса промпроизводства по итогам января-мая 2018 года варьируются от 140,4% в Республике Алтай до 88,9% в Ненецком автономном округе.

Наиболее заметно индекс промышленного производства сократился в Ненецком автономном округе (88,9%), Тульской области (92,7%) и Республике Адыгея (92,9%), сообщает РИА «Рейтинг» со ссылкой на данные Росстата.

В Тульской области падение можно объяснить заметным снижением в некоторых обрабатывающих отраслях (например, производство машин и оборудования снизилось на 21,7%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 18,2%), отмечает «Молодой коммунар».

Индекс промышленного производства в Тульской области не снижался в предыдущие годы. По итогам 2017 года составил 105,6%, а в 2016 году регион был одним из лидеров по росту этого показателя — 112,8%.