Решения по пенсионной реформе примут к октябрю

Минтруд совместно с депутатами собирает данные из регионов по тем вопросам, которые волнуют граждан в связи с пенсионной реформой.



Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. Депутаты и правительство обсуждали законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин к 2034 году.

«Очень важно то, что сейчас депутаты привозят со своей работы с мест (из регионов), эта дорожная карта будет прежде всего говорить о том, где и в каких точках мы будем ситуацию постоянно отслеживать», — отметил Топилин.

По его словам, сегодня особенно важно стоит отнестись к вопросу законодательной поддержки безработных граждан, чтобы в том числе повысить им пособия.

«Все эти решения будут связаны с бюджетом на следующий год, а бюджет вносится в Госдуму до 1 октября, поэтому в этот период все будет окончательно решено», — подчеркнул Топилин.

Таким образом, ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, запланированного на осень, правительство и депутаты планируют увидеть в федеральном бюджете все необходимые цифры.